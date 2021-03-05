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حوادث

العثور على 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر في القاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:45 م
فوانيس رمضان
فوانيس رمضان
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كتب محمد صبري
أحبط رجال أمن القاهرة ترويج لعب أطفال مغشوشة قبل توزيعها فى رمضان .

و تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (132000 قطعة لعب أطفال "فوانيس" – 30 عبوة كرة أسفنج وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها  بحوزة المسئول عن مخزن لعب أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لحيازته كميات كبيرة من لعب الأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وقيامه بوضع إستيكر بلد المنشأة محلى على غير الحقيقة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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