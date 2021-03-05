شاهد| روبي مع رحاب الجمل من كواليس مسلسل شقة 6

نشرت الفنانة رحاب الجمل، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت رحاب الجمل برفقة الفنانة روبي من كواليس مسلسل شقة 6.





يذكر أن شوقت الفنانة روبي متابعيها لكليبها الجديد واحدة جديدة والذي تستعرض من خلاله القصص الملهمة في حياة السيدات والتحديات التي تواجههن.





وتطلق النجمة المصرية روبي أغنية وفيديو كليب "واحدة جديدة"، مشاركةً منها في مبادرة شركة "فيكتوري لينك" التي تستعرض القصص الملهمة في حياة السيدات وتُظهر التحديات التي تواجههن.





تأتي المبادرة باسم "واحدة جديدة" لتلقي الضوء على قوة النساء وقدرتهن على مواجهة الظروف الصعبة وعدم الاستسلام لها.





يدور الكليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها، ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات.







