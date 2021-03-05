إصابة 7 من عائلة واحدة باختناق فى منزل بالعاشر من رمضان

أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة باختناق، نتيجة انبعاث أدخنة من موقد للتدفئة بمنزلهم، بمدينة العاشر من رمضان.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول7 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و9 سنوات مصابين باختناق، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.