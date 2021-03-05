ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 7 من عائلة واحدة باختناق فى منزل بالعاشر من رمضان

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:17 م
نقل مصابين
نقل مصابين
Advertisements
محمد الطحاوي
أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة باختناق، نتيجة انبعاث أدخنة من موقد للتدفئة بمنزلهم، بمدينة العاشر من رمضان.
فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول7 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و9 سنوات مصابين باختناق، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

توصلت تحريات المباحث، إلى أن جميع المصابين من عائلة واحدة ومقيمين بالمجاورة الـ70 بمدينة العاشر من رمضان، وحدثت إصابتهم بسبب موقد التدفئة وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب