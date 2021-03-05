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محافظات

وفاة عميد نواب الإسماعيلية الأسبق سعيد شعيب

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن النائب السابق أحمد سعيد شعيب، عن وفاة والده عضو مجلس الشعب الأسبق وعميد نواب الإسماعيلية سعيد شعيب ظهر اليوم الجمعة.

وقال شعيب إنه سيتم تشييع الجنازة في تمام الخامسة مساءً، من أمام منزل العائلة وإقامة العزاء غدًا أمام منزل العائلة بمنطقة أبوصوير البلد بمركز ومدينة أبوصوير.

وكان قد تعرض شعيب لأزمة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلي أحد المستشفيات واحتجز بها إلى أن فارق الحياة في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

وكان قد نجح سعيد شعيب في الحصول علي كرسي البرلمان عام 2005 في منافسة شديدة مع ممثلي البرلمان كعضوًا عن الفلاحين في انتخابات قوية أمام ممثلي الحزب الوطني حينها.
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