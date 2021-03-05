الوضع مستقر.. بشرى لمواطني الفيوم بشأن فيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن الوضع لمجابهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم مستقر بصفة عامة، مؤكدًا أن القطاع الصحى بالفيوم قادر على استيعاب جميع الحالات.
وأضاف المحافظ أنه يتم مراجعة اللائحة لعدد أربعة مراكز للأمومة والطفولة بالشواشنة ومطرطارس وكوم أوشيم والمستشفى العام، مع مراعاة البعد الجغرافي والاجتماعى، على أن تدار هذه المراكز بأحسن صورة، والحرص على تواجد فريق طبي على مدار الساعة، وذلك لتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام.
وأكد المحافظ على توافر لقاح كورونا لكافة الفرق والأطقم الطبية، مشيرا إلى اتباع منهجية وزارة الصحة فيما يخص تسجيل المواطنين، وتلقى اللقاح، خاصة مع بدء تطعيم المواطنين الذين تم تسجيلهم.
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