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محافظات

الوضع مستقر.. بشرى لمواطني الفيوم بشأن فيروس كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن  الوضع  لمجابهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم  مستقر بصفة عامة، مؤكدًا أن القطاع الصحى بالفيوم قادر على استيعاب جميع الحالات.


وأضاف المحافظ أنه يتم مراجعة اللائحة لعدد أربعة مراكز للأمومة والطفولة بالشواشنة ومطرطارس وكوم أوشيم والمستشفى العام، مع مراعاة البعد الجغرافي والاجتماعى، على أن تدار هذه المراكز بأحسن صورة، والحرص على تواجد فريق طبي على مدار الساعة، وذلك لتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام.


وأكد المحافظ على توافر لقاح كورونا لكافة الفرق والأطقم الطبية، مشيرا إلى اتباع منهجية وزارة الصحة فيما يخص تسجيل المواطنين، وتلقى اللقاح، خاصة مع بدء تطعيم المواطنين الذين تم تسجيلهم.


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يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قد شهد  فعاليات اليوم الأول لتلقي المواطنين لقاح "فيروس كورونا"، وذلك بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته للمركز الطبي الحضري بكيمان فارس تفقد غرف تقييم ما قبل التطعيم، والتسجيل، وغرفة التطعيم، بهدف طمأنة المواطنين الذين يتلقون اللقاح، والتأكيد على أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم بشكل مناسب.

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