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الداخلية العراقية: زيارة البابا تحمل رسالة لواقع خال من الحروب والدم.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:39 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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نورهان رأفت
قال اللواء خالد المحنا، الناطق بإسم وزارة الداخلية العراقية، إن الشعب العراقي يستقبل البابا فرانسيس بقلوب مفعمة بالمودة ، وتجسيد قيمة الإشتراكات الروحية، فيما يتناسب مع مبادئ السيد المسيح، بإرساء المودة والرحمة والمحبة.

وأضاف اللواء خالد المحنا، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن البابا فرانسيس شخصية روحية يقدرها الشعب العراقي، وكانت لزيارته مكاسب في كل الدول والمؤسسات، معقبا: "هناك رسالة لإقامة واقع عراقي خالٍ من الحروب والدم".

ولفت "المحنا" إلى أن الزيارة ليست حدثا عابرا، ولكنها رسالة للقيم والاشتراكات الإنسانية، والبابا فرانسيس يدرك تماما ما عانه شعب العراق من حروب وأزمات.

وتابع: من المؤكد أن البابا فرانسيس سيكون فخورا بزيارته للعراق، التي هي مركز الحضارات.

وأكمل: بعد تحطيم أسطورة داعش، لم تكن هناك أي حوادث، سوى الخرق الأمني لأخير، والتي قضت بعدة القوات العراقية على العصابات التي نفذتها.
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