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حوادث

ضبط عامل بحوزته 16 طربة حشيش بأسيوط

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:39 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط ( 16 طربة من مخدر الحشيش– 2 فرد خرطوش محلى الصنع و 10 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة أحد الأشخاص (عامل) وذلك حال تواجده بدائرة المركز.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح والذخائر للدفاع عن نشاطه غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
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