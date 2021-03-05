محافظ بني سويف يتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت 6 فبراير الماضى وتنتهى خلال مارس الجاري،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.





وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 99 ألف و9 رأس،والتي شملت تحصين 86 ألف و563 رأس من الأبقار و 10 آلاف و966 من الجاموس ،و1480من الأغنام والماعز وذلك "منذ بداية الحملة وحتى الأربعاء الماضي "ء،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.





ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.



