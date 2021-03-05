بعد واقعتي الهرم ولاعب الزمالك.. تحذير برلماني للحكومة من الخروج عن النص في الامتحانات





حذر النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات الشكاوى بمجلس النواب، من الخروج المتكرر عن النص في وضع الامتحانات سواء للجامعة أو مراحل النقل الدراسية، مؤكدا علي أنه يثير أزمات ويضيع مجهود الطلاب.





جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن إدارة الهرم التعليمية شهدت خلال الساعات الماضية أزمة في أن طلاب المرحلة الأولى الإعدادية تفاجئوا بأن امتحان اللغة العربية من الترم الثاني، وليس من المقرر في الترم الأول وأيضا جامعة سوهاج شهدت واقعة السؤال الذي أفترض فيه وفاه لاعب الزمالك بن شرقي، وهو ما يمثل خروج عن النص وضوابط الامتحانات.



