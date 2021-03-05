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برلمان

بعد واقعتي الهرم ولاعب الزمالك.. تحذير برلماني للحكومة من الخروج عن النص في الامتحانات

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:25 م
امتحانات
امتحانات
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يوسف سامح

حذر النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات الشكاوى بمجلس النواب، من الخروج المتكرر عن النص في وضع الامتحانات سواء للجامعة أو مراحل النقل الدراسية، مؤكدا علي أنه يثير أزمات ويضيع مجهود الطلاب. 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن إدارة الهرم التعليمية شهدت خلال الساعات الماضية أزمة في أن طلاب المرحلة الأولى الإعدادية تفاجئوا بأن امتحان اللغة العربية من الترم الثاني، وليس من المقرر في الترم الأول وأيضا جامعة سوهاج شهدت واقعة السؤال الذي أفترض فيه وفاه لاعب الزمالك بن شرقي، وهو ما يمثل خروج عن النص وضوابط الامتحانات. 

ولفت أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى إلى أن مثل هذه التصرفات تضيع جهود الطلاب وتثير أزمات لا داعي منها وهو الأمر الذي يستوجب الانتباه والتوجيه الحاسم من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن ضرورة عدم الخروج عن النص والالتزام بالضوابط حرصا على مستقبل الطلاب ونجاح منظومة التعليم.
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