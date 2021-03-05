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تعليم

جامعة حلوان: 24 لدخول وخروج الطلاب بالجامعة تجنا للزحام

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:36 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
انهت جامعة حلوان الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسى  للعام 2020- 2021 التى كانت قد بدأت يوم 27 فبراير وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات. 

و قد صرح رئيس جامعة حلوان عن سير الامتحانات بانتظام دون تعطل و توفير الجامعة كافة التسهيلات للطلاب للحرص على سلامتهم من خطر فيروس كورونا . 

واشار نجم الى انه  تم فتح ٢٤ منفذًا لدخول و خروج الطلاب  بالجامعة تجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم مؤكدا  على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين .


وأضاف نجم ان جامعة حلوان قد اتفقت مع  الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق  للدفع بقطارات إضافية  من محطة حلوان تكون مخصصة لطلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات لتقليل الكثافات بمترو الأنفاق.
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