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أخبار البلد

لأول مرة.. إطلاق 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري لذا وضعت الهيئة القومية للبريد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر.

 

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الهيئة القومية للبريد لأول مرة تدفع بـ ٣٩ سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية حيث إنها تعد من الجيل الجديد لسيارات البريد المتنقلة والتي تتميز بأنها مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلي "ATM" وتؤدى جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت حكومية او مالية او بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضي وصرف الحوالات المالية والمعاشات بالإضافة الي الخدمات الأخرى التي يقدمها البريد المصري. 


كما أن مندوب خدمات البريد المرافق للسيارة مدرب على أعلي مستوي بما يمكنه من تأدية مختلف الخدمات وإنهاء كافة المعاملات مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لزيادة عدد سيارات البريد المتنقلة ونشرها علي مستوي الجمهورية لتصل إلى ٨٨ سيارة بنهاية العام المالي الحالي منها سيارتان مصفحتان ومؤمنتان بأعلى وسائل التأمين لخدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء بهدف تأدية جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالكفاءة المطلوبة.

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