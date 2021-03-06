برلمانية: اتفاقية منع التآكل الضريبي تضمن حقوق الدولة

قالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن تصديق مصر علي الانضمام لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع ومواجهة ظاهرة التآكل الضريبي، أمر في غاية الأهمية حيث يهدف إلى منع التهرب الضريبي ، كما يضمن تحصيل الدولة الكامل للضرائب المستحقة لها.





وأشادت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد" بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه بضرورة العمل على تطوير منظومة مصادر الإيرادات العامة والتي من بينها الضرائب، بإعتبارها مصدر من مصارد الدخل المهمة للدولة كما تعمل على زيادة إيرادات الخزينة العامة، مما يضمن حصول إستقرار إقتصادي للدولة.





وأشارت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية تواصل مسيرة بناء مصر الحديثة، موضحة أننا نرى هذا جليا، حيث أن الفترة الأخيرة شهدت إقامة مشروعات تنموية ضخمة، كما عملت على جذب الاستثمار وتوجيه كامل الدعم لهذا الملف، كما إهتمت بمجال الصناعة والزراعة وتسعى للقضاء على العشوائيات.





ونشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتصديق مصر علي الانضمام لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع ومواجهة ظاهرة التآكل الضريبي بغرض حماية الاقتصاد القومي من ممارسات بعض الشركات الأجنبية من التهرب الضريبي.





بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية حصل صدى البلد على نسخة منها، تؤكد أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تطوير منظومة مصادر الإيرادات العامة والتي من بينها الضرائب باعتبارها أبرز مصادر تلك الإيرادات والتي تشكل نحو ٧٥% من مجمل الموازنة العامة.





بموجب التكليفات الصادرة من الرئيس السيسي إلى وزارة المالية بضرورة الإسراع في تطوير منظومة الضرائب وميكنة إجراءاتها بالتوازي مع التعديلات التشريعية لهيكلة الضرائب ورفع كفاءتها والقضاء علي التهرب الضريبي.