ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خارجية العراق: نسعى لحشد الجهود للاستفادة من زيارة بابا الفاتيكان.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:05 م
فعاليات زيارة بابا
فعاليات زيارة بابا الفاتيكان لبغداد
Advertisements
نورهان رأفت
قال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية ، إن زيارة بابا الفاتيكان للعاصمة بغداد ، ستشمل حضور القادة السياسيين والدينيين ، لافتا إلى أن الخارجية تحشد جهودها للاستفادة من تلك الزيارة .

وأضاف أحمد الصحاف ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الشعب العراقي عانا لوقت طويل من الحرب والدمار ، وبالتالي فهو على استعداد للسلام وإنهاء العمل الإرهابي ؛ مؤكدا أن زيارة بابا الفاتيكان دليل على أمن العراق .

وأشار إلى أن العراق نفذ كافة الوسائل الأمنية ، التفقدية ، لتأمين الزيارة على أوسع نطاق .

ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي ، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفاتيكـان يعلن تفاصيل رحلـة البابا فرنسيس إلى العراق.. صور

مراسم استقبال البابا فرنسيس في مطار بغداد.. فيديو

بالترانيم ..الشعب العراقي يحتفل بزيارة بابا الفاتيكان

شاهد.. تشاورات بابا الفاتيكان مع رئيس الوزراء العراقي فور وصوله بغداد

كاتبة عراقية: الفرح يعم البلاد بزيارة البابا فرنسيس بعد أزمات الدولة المتلاحقة

بالطبول والسيوف.. استقبال حافل لـ بابا الفاتيكان في أولى زياراته للعراق

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-3-2021

موعد مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

رسالة خفية تهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

سيناريوهات الإقصاء للأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

محاضر بالجملة.. حملة مكبرة لمتابعة الإجراءات الوقائية في القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب