خارجية العراق: نسعى لحشد الجهود للاستفادة من زيارة بابا الفاتيكان.. فيديو

قال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية ، إن زيارة بابا الفاتيكان للعاصمة بغداد ، ستشمل حضور القادة السياسيين والدينيين ، لافتا إلى أن الخارجية تحشد جهودها للاستفادة من تلك الزيارة .





وأضاف أحمد الصحاف ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الشعب العراقي عانا لوقت طويل من الحرب والدمار ، وبالتالي فهو على استعداد للسلام وإنهاء العمل الإرهابي ؛ مؤكدا أن زيارة بابا الفاتيكان دليل على أمن العراق .





وأشار إلى أن العراق نفذ كافة الوسائل الأمنية ، التفقدية ، لتأمين الزيارة على أوسع نطاق .





ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي ، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.





ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الاراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .



