متطوعون يدشنون حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى العريش العام

دشن متطوعون بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، حمله التبرع بالدم لصالح مستشفي العريش العام تحت عنوان "متبرع تحت الطلب" والتي تستمر لمدة عشرة أيام بحي ابي صقل التابع لمدينة العريش.



وقال خليل الليثى ابو عطوة قائد الحملة ، انه يتم الكشف عن نوع الفصيله، يعقبها عملية تسجيل اسم المتبرع وتليفونه في في كشوفات ، حيث يتم ا ستدعاءه المواطن للتبرع للحالة حسب فصيلة الدم، مضيفًا أن الحملة ستقوم بتغطية كافة احياء العاصمة العريش بالتنسيق مع بنك الدم بالمستشفي ورموز الأحياء لتحديد الكميات المطلوبة أثناء فعاليات الحملة ، ونوع الفصيلة المطلوبه لتطويرها بالكليات المطلوبه حسب حالة المريض.

وقال "الليثي"، قائد الحملة، انه تم تصميم دفتر لتسجيل اسماء الشباب من الجنسين ليكون جاهز تحت الطلب طبقا لفصيلة الدم الخاصة بكل متبرع وطلبنا لمن يريد المشاركة معنا ان يضع اسمه ،ونوع فصيلة الدم ورقم الهاتف حتي تسهل عملية التواصل مع المسجلين في الدفتر. تحت شعار "لانقاذ روح من الموت" .حيث تم ايداع نسخة منه لدي مستشفي العريش العام ونسخة طرف اعضاء الحملة للتواصل معهم لحظة وصول حالات جرحي او وجود نقص في بنك الدم.



واضاف انه وصل العدد الي 300 متبرع، وأنه ما زال يطرح الفكرة علي الشباب علي صفحة التواصل لمزيد من المتبرعين .



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