ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في عيد ميلاده الـ35. نجوم كرة القدم عن شيكابالا: أفضل من ميسي ورونالدو وصلاح

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:40 م
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
محمد السعيد
يحتفل اليوم الجمعة، محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب وسط نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ 35 حيث إنه من ولد في الخامس من مارس مارس 1986، بقرية الحصايا مركز إدفو بمحافظة أسوان.

لمعت موهبة شيكابالا مبكرا، حيث انضم إلي الفريق الأول وهو في عمر الـ 15 عاما و 8 أشهر، ليخوض بعدها بموسيمن تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة باوك سالونيك اليوناني.

لعب شيكابالا أيضا في صفوف سبتورنج لشبونة والوصل الإماراتي والرائد السعودي، كما شارك مع منتخب مصر في الفترة من 2007 حتى 2018.

ويستعرض صدى البلد أبرز تصريحات نجوم كرة القدم عن شيكابالا:

مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق: شيكابالا يعامل الكرة أفضل من ميسي ورونالدو.. وخطأه عدم الانضمام إلى الأهلي

جونياس مدرب وادي دجلة السابق: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من محمد صلاح.. وأعظم لاعب في تاريخ مصر

جمال حمزة نجم الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

هنري ميشيل مدرب الزمالك السابق: شيكابالا ظاهرة كروية لا تحدث إلا مرة كل 20 عاما في أفريقيا

عمرو الصفتي مدافع الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من لمس الكرة في مصر.. ويأثي ثالثا على العالم بعد ميسي ورونالدو








Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مروة عيد: حديثي عن شيكابالا مجرد مشاكسة كروية والأباتشي نجم كبير

بونتيس: محمد صلاح الأفضل بعد ميسي ورونالدو.. وليفربول يعاني

عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

الأباتشي من قرية الحصايا إلى ميت عقبة.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ 35

ترشيحاتنا

موعد مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

من الفئات المستحقة.. وزيرة الصحة: تطعيم 1141 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا فى اليوم الأول

أبو العينين ينعي اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 صاعقة وأحد أبطال أكتوبر

بالصدفة| اكتشاف نفق سري يعود عمره لقرون زمنية .. اعرف القصة

إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

مجدي الجلاد يخضع لجراحتين دقيقتين هذا الأسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها