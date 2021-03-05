رحلة كفاح وصبر .. أم لأربعة من ذوى الهمم وزوج مريض تطالب بتوفير فرصة عمل ثابت لزوجها





تعيش في رضا وصبر علي مدار 20 عاما ولكن الهم أصبح ثقيلا وجعل عمرها مائة عام بدلا من 40 عاما قضتهم في كفاح وشقاء.





شهدية علي رمضان ابنة قرية منشاة السادات بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية والتى رزقها الله بأربعة من الأبناء من ذوى الهمم يحتاجون عناية ليلا ونهارا وزوج مريض.





شهدية رمضان رزقها الله بابنتها الكبرى أسماء عمرها 18 عام وتعاني من ضمور كامل في المخ وتشنجات لا إرادية ولدت بها وعلواني عمره 15 عاما يعاني من انخفاض حاد في نسبة الذكاء مما يؤثر عليه في حياتة العادية وأحمد عمره 10 سنوات وأيضا يعاني من انخفاض حاد في نسبة الذكاء وأخيرًا مصطفي ذو السبع سنوات وكان هو الهم الأكبر حيث أنه قد تعرض ل 7 عمليات جراحية بالمخ .





معاناة يومية لام دون مساعدة أحد حيث أن زوجها مريض يعاني من مرض في الفقرات تفقده القدرة علي العمل، تستيقظ الام صباحا لتساعد اولادها في الطعام ودخول الحمام والاهتمام بهم خوفا أن يخرج أحدهم ولا يعود بسبب ذاكرتهم المحدودة.





تخرج الام للعمل يوما والاب يوما لتساعد زوجها ولا يتركون صغارهم تستيقظ ليل نهار لتطمئن علي أطفالهم.





الام التي ضاق بها الحال تقول" انا لما بتضيق بيا بقعد اعيط جنبهم ربنا يصبرني عليهم ما لهمش غيرى في الدنيا وانا معاهم لآخر يوم في عمري حياتي أحسن بيهم ومش عاوزة حاجة من الدنيا".





وتطالب الام بعمل مشروع لزوجها لكي يقدر علي تربية أبناءهم ومساعدته علي ظروف المعيشه حيث أن أطفالها يحتاجن الي علاج شهريا ما يقرب من ١٥٠٠ جنيه، وقد تضطر الي تأجيل صرف روشته أحدهم شهر لتكون قادره علي صرف روشته لأحدهم.







