ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رحلة كفاح وصبر .. أم لأربعة من ذوى الهمم وزوج مريض تطالب بتوفير فرصة عمل ثابت لزوجها

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:41 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل

تعيش في رضا وصبر علي مدار 20 عاما ولكن الهم أصبح ثقيلا وجعل عمرها مائة عام بدلا من 40 عاما قضتهم في كفاح وشقاء.

شهدية علي رمضان ابنة قرية منشاة السادات بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية والتى رزقها الله بأربعة من الأبناء من ذوى الهمم يحتاجون عناية ليلا ونهارا وزوج مريض.

شهدية رمضان رزقها الله بابنتها الكبرى أسماء عمرها  18 عام وتعاني من ضمور كامل في المخ وتشنجات لا إرادية ولدت بها وعلواني عمره  15 عاما يعاني من انخفاض حاد في نسبة الذكاء مما يؤثر عليه في حياتة العادية وأحمد عمره  10 سنوات وأيضا يعاني من انخفاض حاد في نسبة الذكاء وأخيرًا مصطفي ذو السبع سنوات  وكان هو الهم الأكبر حيث أنه قد تعرض ل 7 عمليات جراحية بالمخ .

معاناة يومية لام دون مساعدة أحد حيث أن زوجها مريض يعاني من مرض في الفقرات تفقده القدرة علي العمل، تستيقظ   الام صباحا  لتساعد اولادها في الطعام ودخول الحمام والاهتمام بهم خوفا أن يخرج أحدهم ولا يعود بسبب ذاكرتهم المحدودة.

تخرج الام للعمل يوما والاب يوما لتساعد زوجها ولا يتركون صغارهم تستيقظ ليل نهار لتطمئن علي أطفالهم.

الام التي ضاق بها الحال تقول" انا لما بتضيق بيا بقعد اعيط جنبهم ربنا يصبرني عليهم ما لهمش غيرى في الدنيا وانا معاهم لآخر يوم في عمري حياتي أحسن بيهم ومش عاوزة حاجة من الدنيا".

وتطالب الام بعمل مشروع لزوجها لكي يقدر علي تربية أبناءهم ومساعدته علي ظروف المعيشه حيث أن أطفالها يحتاجن الي علاج شهريا ما يقرب من ١٥٠٠ جنيه، وقد تضطر الي تأجيل صرف روشته أحدهم شهر لتكون قادره علي صرف روشته لأحدهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها