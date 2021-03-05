بنك saib يحصد جائزتين في احتفالية قمة مصر للأفضل 2020

حصد بنك saib جائزة المؤسسة المُتميزة في دعم الرياضة خلال عام 2020 وذلك نظرًا لدور البنك البارز في دعم القطاع الرياضي، حيث يعد البنك هو الراعي الرسمي لكرة القدم المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن ، كذلك يعمل البنك على دعم المجال الرياضي بشكل عام في مختلف القطاعات .

كما تم تكريم بنك saib ضمن أفضل المؤسسات العاملة بالسوق المصرى لعام 2020 تكليلًا لما حققه البنك من نجاحات، حيث حقق البنك ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 84 % ليصل إلى 20.4 مليون دولار بنهاية 2020 ، بزيادة قدرها 9.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، وذلك في ظل ارتفاع صافي الدخل من العائد خلال العام بنسبة 33 %، وزيادة القروض والتسهيلات للعملاء بمعدل نمو 14 %، حيث ارتفعت قروض التجزئة المصرفية للأفراد بنسبة 60 %، وزادت القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 13 %.

تسلم الجائزتين رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي – والتسويق بالبنك السيد عمرو نصير خلال فعالية » قمة مصر للأفضل « ، والتى تعد إحدى أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويًا بالناجحين فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.

شهد التكريم حضور الأستاذة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور/ محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونحو 300 قيادة تنفيذية لكبرى المؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية.

جدير بالذكر أن قمة هذا العام تضمنت تكريم فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة مقيدة فى البورصة المصرية من حيث الأداء، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري ، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، كما استحدثت قمة هذا العام جوائز الإنجاز للشخصيات والشركات التى حققت نجاحات استثنائية خلال العام، وتحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين بكافة المجالات، ومراعاة تطبيق الحيادية والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية رائدة.