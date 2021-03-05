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أخبار البلد

السكة الحديد تكشف حقيقة إنهاء التعاقد مع جنرال إلكتريك لتوريد جرارات جديدة

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:25 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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حمادة خطاب
نفى المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس ادراة الهيئة  القومية للسكك  الحديدية  ما تداولته عدد من المواقع الالكترونية من سعي هيئة السكة الحديد لإنهاء التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الامريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وأن أعمال التقييم والفحص للعروض رجحت عرض شركة جنرال الكتريك، وأنه سيتم إعلان فوزها بالاشتراك مع البنك الأوربى الممول لتكلفة شراء الجرارات الـ 100، حيث تجرى كافة إجراءات الشراء بالتنسيق مع البنك الأوربى الممول لتكلفتها 

حيث أوضح رسلان أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة و أن هناك  4 شركات عالمية من دول أمريكا والهند وروسيا تقدمت للمناقصة وأن  إختيار الفائز يحدده العرض الفني والمالي لكل شركة ووفق إجراءات تتسم بالشفافية التامة والفرص المتساوية  لكافة الشركات و أنه سيتم خلال شهر ابريل المقبل تحديد الشركة الفائزة بحق توريد عدد  100 جرار جديد  طبقا لكراسات الشروط الخاصة بهذه المناقصة وفي ضوء اللوائح المعتمدة من الهيئة والبنك الأوروبي ونتيجة فحص العروض الفنية والمالية من قبل لجنة فنية ومالية مشتركة من كل من (إستشاري المشروع – الهيئة – البنك الممول ). 

وجدير بالذكر أن هذه الصفقة ممولة من قبل بنك الإعمار الأوروبي بمبلغ 290 مليون يورو  ليرتفع  عدد الجرارات الجديدة العاملة بعد ذلك بالهيئة إلى 260 جرار عقب وصول هذه الجرارات ودخولها الخدمة .
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