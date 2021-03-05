موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل.. رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

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حرص صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رمضان صبحي علي تهنئة زوجته حبيبة بعيد ميلادها.







نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديدا استعراضا لجمالها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة رياضية.









نشر النجم عمرو دياب صورة جديدة لة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .









شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بصورة لها وهي طفلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





