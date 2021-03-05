خروج 3 مسنين بعد تعافيهم من عزل مستشفى قها

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية خروج وتعافي 3 مسنين من مستشفى قها للحجر الصحي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.





وقال أن مستشفى بنها العام المخصص لعزل مصابي كورونا قد شهد، اليوم الجمعة تعافي سيدتين من الفيروس وخروجهما من المستشفى بعد تسجيل مسحات سلبية لهن لمرتين متتاليتين.





وأوضح المصدر أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالقليوبية ارتفع بشكل ملحوظ مضيفا أن جميع مستشفيات العزل والفرز المخصصة لمصابي كورونا على مستوى المحافظة لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى سوأ في الأدوية أو لمستلزمات الطبية وأن جميع لمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.





من ناحية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة بنها لتفقد عدد من المشروعات في قطاع الصحة والصرف لمتابعة أعمال التطوير ودفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات.





واستهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها، كما تم توريد تانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر وجاري تركيبه بالمستشفى.





كما اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمستشفى، وتواجد الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.





ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها واستيعاب عدد أكبر من المرضى، حيث تم تخصيص مبنى خاص للعناية المركزة فقط.





واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال وسيتم التشغيل التجريبي يوم الاثنين المقبل بعد استلام المستشفى من قبل لجنة متخصصة من الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.

واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.