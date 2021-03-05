برهم صالح: مسيحيو العراق هم أهل الأرض.. ولا يمكن تخيل الشرق دونهم| فيديو

أكد رئيس العراق ، برهم صالح ، مكانة المسيحيين العريقة بالشرق ودولة العراق، معقبا : "مسيحيو العراق أهل هذه الأرض وقفوا إلى جنب أخواتهم في كافة المواقف إلى جانب إسهامتهم التاريخية العميقة الجذور " .





ولفت "برهم"، خلال مراسم استقبال البابا فرانسيس لبغداد ، إلى أن إسهامات مسيحي العراق بليغة الأثر، وأنتجت تلك العادات والتقاليد الشرقية الأصلية.





وأشار إلى العمليات الطائفية التي تعرض لها مسيحي الشرق ، خلال الفترات الماضية ، والتي عملت على تحجيم وجودهم ودفعهم للهجرة ، مما يسبب عواقب وخيمة على قيم التعددية والتسامح ، متابعا : " لا يمكن تخيل الشرق دون مسيحيين " .