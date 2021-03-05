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أخبار البلد

بشرى.. رفع الحظر عن تصدير البطاطس المصرية إلى السوق الروسية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفيدرالية الروسية "روس سيلخوزنادزور" أنها تنوي استئناف استيراد البطاطس من ثلاث مناطق مصرية.

وجاء في بيان للهيئة الروسية ، حيث أن "ممثلي إدارة الحجر الزراعي المركزي سوف يرسلون في المستقبل القريب معلومات إضافية لطرق البحث المخبري إلى القسم الروسي، وبعد ذلك ستنظر الهيئة في موضوع استئناف استيراد البطاطس من المناطق الثلاث المصرية، التي فرضت عليها حظرا في عام 2018".

وتعتبر مصر هي المورد الرئيسي للبطاطس لروسيا.

ووفقًا لمصلحة الجمارك الفيدرالية في روسيا، بلغت واردات البطاطس المصرية في 2020 حوالي 194.445 طنا أي (65.2 % من إجمالي حجم الواردات الروسية من البطاطس.


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