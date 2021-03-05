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برهم صالح: العراق خاض حربًا شرسة ضد الإرهاب خلال العقدين الماضيين

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:38 م
الرئيس العراقي، برهم
الرئيس العراقي، برهم صالح
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البهي عمرو
قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن العراق خاض خلال العقدين الماضيين حربًا شرسة ضد الإرهاب.

وأضاف الرئيس العراقي خلال كلمته خلال جلسة المباحثات الثنائية مع بابا الفاتيكان، أن العراقيون يفخرون بتاريخ طويل من التعايش والتنوع وقبول الأخر.

وأشار إلى أن مسيحيي هذه الأرض وقوفا بجوا أشقائهم لمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس الى العراق ، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة .

ويرافق البابا،على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة في فلسطين آنذاك .

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