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أخبار العالم

السعودية تسجل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:31 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة و309 حالات شفاء خلال آخر 24 ساعة.

وأعلن تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اليوم الجمعة إن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة وتقييم 4 لقاحات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها حال الموافقة عليها.

وبحسب وسائل إعلام، أوضح خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة مستجدات كورونا، الآلية المتبعة في استقبال ملفات اللقاحات أولًا بأول من بداية فترة الدراسات السريرية، والتواصل المباشر مع الشركات التي لديها فرصة لتصنيع لقاح فيروس كورونا لتذليل جميع العقبات والترتيب لإجراءات التقديم، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع الخبراء والعلماء والفريق العلمي الاستشاري لدراسة البيانات المتوفرة.

وأشار إلى أنه بعد دراسة جودة المستحضر ودراسة فعاليته ومأمونيته، وتفتيش المصنع، وتحليل المستحضر ودراسة الأخطاء الدوائية للمستحضر يتم إعداد التقارير النهائية بحيث ترسل الملاحظات للشركة -إن وجدت-، يليها عرض اللقاح على اللجنة الأساسية لتسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها لقبوله أو رفضه.

ووافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخرا، على استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19-) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وكانت الهيئة قد وافقت في ديسمبر الماضي على تسجيل لقاح «فايزر- بيونتيك» لفيروس كورونا في السعودية، وتم بدء التطعيم به.
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