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بابا الفاتيكان: أزمة كورونا تتطلب التوزيع المنصف للقاح على الجميع

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:37 م
البابا فرانسيس،
البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان
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إسراء صبري
قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن العراق هو أرض الحضارات، معقبا أن العراق يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من الأنبياء.

وأضاف خلال كلمته: أتقدم بالشكر إلى رئيس العراق لدعوته الكريمة وترحيبه الحافل بتواجدي في الأراضي العراقية.

كما أتقدم بالتحية إلى كل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية، معقبا: جئت كـ زائر من أجل تقديم التشجيع لهم، معقبا: أتقدم بالتحية لكل المؤمنين المسلمين.


وأكد أن زيارته تأتي في توقيت يحاول العالم الخروج من أزمة كورونا، والتي تسببت في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، معقبا: أزمة كورونا تتطلب جهود مشتركة من الجميع من أجل التخلص منها.

واسترسل: أزمة كورونا تطلب التوزيع المنصف للقاح على الجميع.
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