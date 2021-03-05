بابا الفاتيكان: أزمة كورونا تتطلب التوزيع المنصف للقاح على الجميع

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن العراق هو أرض الحضارات، معقبا أن العراق يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من الأنبياء .





وأضاف خلال كلمته: أتقدم بالشكر إلى رئيس العراق لدعوته الكريمة وترحيبه الحافل بتواجدي في الأراضي العراقية.





كما أتقدم بالتحية إلى كل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية، معقبا: جئت كـ زائر من أجل تقديم التشجيع لهم، معقبا: أتقدم بالتحية لكل المؤمنين المسلمين.









وأكد أن زيارته تأتي في توقيت يحاول العالم الخروج من أزمة كورونا، والتي تسببت في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، معقبا: أزمة كورونا تتطلب جهود مشتركة من الجميع من أجل التخلص منها.





واسترسل: أزمة كورونا تطلب التوزيع المنصف للقاح على الجميع.