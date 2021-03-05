وفاء شبارة تكتب: عودة الروح

هرج و مرج . ها هي هناك قياسات ضغط الدم تنبئ عن قرب الرحيل

سيارة إسعاف وطوارئ المستشفى

أطباء من هنا وهناك في حالة ذهول كيف ما زالت تحيا؟

وهي راقدة على سرير المستشفى. واهنة. تنظر إلى يدها. و الطبيب يغرز بها الكانيولا .

ويضع في الوريد عده أدوية..هنا

نظرت في اللا وعي ..يالله

أمها وأبيها

يلوحان لها من السماء .. وكأنهما ينتظرانها

وغابت عن الوعي

ذهبت إليهما. مرحبة وقبل أن تصل لهالة النور

اعترض طريقها . ذاك البعيد القريب . قفز من دهاليز قلبها و هرب

ووقف بينها و بينهما

تذكرت كيف كان يقيس لها ضغط الدم وكان يبتسم . ويقول بت لا أعرف. هل هو نبضك أم نبضي

تذكرت و تذكرت . و بكت و بكت حتي ضحكت

وكعادته

مد يده وسحبها . وأعادها إلى مقر حبهما . ذاك المكان

طبع قبلة على جبينها. . وقال إياك والرحيل أو النسيان

وهرب . وعاد إلى دهاليز قلبها . و وضع حجرات و حجرات . حتى يختبئ منها ومن الزمان

وودعت أمها وأبيها وعادت

ومن بعيد سمعت أصوات تلهث بتعجب

أفاقت المريضة .

نظرت حولها بوهن . الكل مذهول

كيف عادت للحياة

ابتسمت. مطمئنه من حولها . وهي لا تعلم

هل هي الأقدار والأعمار ؟؟. أم ذاك البعيد القريب

الذي أبى أن يغادر قلبها . قبل الميعاد

فايقظ الذكري .وأيقظ بها الحياة .نعم

أنها عودة الروح