أمين حماة وطن بالمنيا ينعى اللواءين كمال عامر وأحمد رجائي عطية

نعى الدكتور سمير رشاد ابو طالب الأمين العام لحزب حماة الوطن بالمنيا، ببالغ الحزن والاسي و بحزن عميق بطل من ابطال قواتنا المسلحة فى معركة حرب اكتوبر النائب اللواء دكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب ورئيس تحرير مجلة الدفاع ، والنائب الأسبق لرئيس حزب حماة الوطن ، والذى شغل مناصب مهمة فى الدولة منها قائد الجيش الثالث الميدانى ، ومدير المخابرات الحربية، ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان .





وأضاف " أبو طالب " في بيان عن أمانة الحزب ونيابة عن قادة وأعضاء الحزب، انه افقدنا رمزا وطنيا واحد السياسيين الكبار وكان يشهد له القاصي والداني فى كل موقع تولاه مثالا للاخلاص والالتزام والطهر والنقاء والعطاء الوطنى .





واردف «أبو طالب»، قائلا: "نسأل الله الغفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى من غير حساب ولا سابق عذاب ، وان يلهمنا وأهله وتلاميذه ومحبيه وعارفى فضله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".





وفي سياق متصل، نعي الدكتور سمير رشاد ، اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس الفرقة 777 في القوات المسلحة، ومؤسس مدرسة الصاعقة، مساء الخميس.



