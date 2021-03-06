بعد وفاة 3 أشخاص.. برلمانية تحذر من الانجراف وراء الألعاب الإلكترونية

أكدت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، خطورة إنتشار الألعاب إلإلكترونية وتاثيرها السلبي على مستخدميها، مشيرة إلى أن هذه الألعاب أصبحت خطر كبير يهدد أبنائنا، حيث تؤدي إلى إنفصالهم عن الحياة الواقعية ، وتنمي لديهم مشاعر العنف والتحدي الخيالي، مما يؤدي إلى نشأة جيل غير إجتماعي .





وتعجبت "الضبع" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" من إقبال الشباب على هذه الألعاب الخبيثة التي تودي بحياتهم إلى الهلاك، مثل لعبة تحدي التعتيم والتي أصبحت تهدد شبابنا ومصدر لإثارة الرعب لدى الأباء والأمهات، لافتة النظر إلى وفاة 3 أصدقاء بسبب هذه اللعبة.





وحذرت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، من الإنجراف وراء هذه الألعاب، لما تمثله من أثار سلبية على النشيء، وتدمير الحالة النفسية لديهم، مشددة على أهمية دور الأهل في تحصين أبنائهم من هذه الألعاب التي تشوش أفكارهم وتدفعهم إلى الإنتحار بدون سبب، ودور وسائل الإعلام المتمثل في شن حملات توعية وتثقيف للمجتمع ضد هذه النوعية من الألعاب .