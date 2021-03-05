احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ اضرار تناول وجبة واحدة فى اليوم.
أضرار تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم ..
١- كسل وخمول لقلة الطاقة مع بذل أي مجهود
٢- ممكن يؤدي للأغماء كمان
٣- العصبية و سوء الحالة المزاجية والأرق والشعور بالتعب
٤ إنخفاض مستوى سكر الدم وبالتالي الشعور بالصداع ونقص التركيز وإضطرابه
٥نقص شديد في نسبة الحرق في الجسم
٦ لما بيدخل الجسم كمية سعرات كتيرة كده مرة واحدة مش بيقدر يحرقها كلها وبالتالي بتتحول لدهون
٧ تعب وإرهاق الجهاز الهضمي لأنه يحتاج مجهود كبير ليهضم كل كمية الأكل اللي بتدخل مرة واحدة دي
٨إرهاق الكبد و البنكرياس كمان لأن الأكل الكتير ده مرة واحدة بيتسبب في إفراز كمية كبيرة جدًا من الأنسولين علشان تظبط نسبة سكر الدم..