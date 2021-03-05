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مرأة

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ اضرار تناول وجبة واحدة فى اليوم.

أضرار تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم ..

١- كسل وخمول لقلة الطاقة مع بذل أي مجهود 
  
٢- ممكن يؤدي للأغماء كمان 

٣- العصبية و سوء الحالة المزاجية والأرق والشعور بالتعب

٤ إنخفاض مستوى سكر الدم وبالتالي الشعور بالصداع ونقص التركيز وإضطرابه 

٥نقص شديد في نسبة الحرق في الجسم 

٦ لما بيدخل الجسم كمية سعرات كتيرة كده مرة واحدة مش بيقدر يحرقها كلها وبالتالي بتتحول لدهون 

٧ تعب وإرهاق الجهاز الهضمي لأنه  يحتاج مجهود كبير  ليهضم كل كمية الأكل اللي بتدخل مرة واحدة دي 

٨إرهاق الكبد و البنكرياس كمان لأن الأكل الكتير ده مرة واحدة   بيتسبب في إفراز كمية كبيرة جدًا من الأنسولين علشان تظبط نسبة سكر الدم..
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

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