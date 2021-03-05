وزارة السياحة اللبنانية تغلق مراكز التزلّج المُخالفة

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية، فتح تحقيق من قبل مصلحة الضابطة السياحية والشرطة السياحية مع أصحاب مراكز التزلّج، وذلك بعد انتشار صور تظهر اكتظاظًا كبيرًا لروّاد التزلّج في لبنان اليوم.





وأكدت الوزارة اللبنانية وفقًا لما نشرته صحيفة النهار اللبنانية، أنّ أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات إذن لزيارة مراكز التزلج هي أقل بكثير من تلك التي ظهرت في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



