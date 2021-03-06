هل يجب تعدد الزوجات لأنه مذكور في القرآن؟ رد حاسم من الإفتاء.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب، بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس هناك أمر بوجوب تعدد الزوجات، وذكر العدد في الآية الكريمة "مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" كان مقصودا به التوقف عند الأربعة في عدد الزوجات ، فكان الرجل في الجاهلية يتزوج عدد لا حصر له.
وأضاف، الورداني، في لقاء تليفزيوني، أن تحديد العدد في الآية الكريمة، جاء بهدف التقييد والتقليل من عدد تعدد الزوجات، منوها أن لجأ أحد الرجال إلى التعدد بدون مراعاة للجانب القيمي والأسري ، بدليل أن التعدد مذكور في القرآن، سنرد عليه بأنه ليس كل ما هو مذكور في القرآن يجب القيام به، فمثلا ذكر في المهر أن الرجل يعطي زوجته قنطارا أي 143 كيلو جرام من الذهب.
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وأشار إلى أنه لابد أن نقرأ القرآن كالكلمة الواحدة وإلا نكون مؤمنين ببعض الكتاب ، فالقرآن يقول "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ" منوها أن بعض الناس يأخذون آية التعدد ويتركوا آية عدم الإستطاعة في العدل
كما قال الله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" منوها أن الأصل في الزواج هو الزوجة الواحدة وليس التعدد.
تعدد الزوجات حرام شرعًا