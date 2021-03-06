هل يجب تعدد الزوجات لأنه مذكور في القرآن؟ رد حاسم من الإفتاء.. فيديو

وأشار إلى أنه لابد أن نقرأ القرآن كالكلمة الواحدة وإلا نكون مؤمنين ببعض الكتاب ، فالقرآن يقول "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ" منوها أن بعض الناس يأخذون آية التعدد ويتركوا آية عدم الإستطاعة في العدل

تعدد الزوجات حرام شرعًا

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرجل غير القادر على الزواج ماديًا وبدنيًا ويتزوج من امرأة ثانية على زوجته، تعد صيغة الزواج حلال والمعاشرة الناتجة عنه، أما علاقة الاثنين ببعضهما منتهى الحُرمة.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا الرجل غير القادر لن يقدر بعد هذا الزواج الصحيح أن ينفق على زوجته، منوها الى أن الفقهاء قالوا: "إذا أعسر الزوج طلق" أي تعرّض الرجل أو الزوج لحالة عُسر من المال فعليه اللجوء للطلاق حتى لا يظلم زوجته معه.





وأشار إلى أن تعدد الزوجات حرام شرعا، إلا للملياردير، ولا يمكن أن يكون هناك حياة بين زوجة أولى وثانية في منزل واحد، لأن نار الغيرة ستنطلق في قلب كل واحدة إذا رأت زوجها مع الأخرى.





وأكد أن طلبات الزوجات الأربعة تؤدي في النهاية أن يذهب الرجل إلى "المورستان"، منوهًا أن الرجل عليه أن عليه أن يلجأ لما هو يحتاج إليه فعلا ولا يلجأ للزواج بدون سبب.



