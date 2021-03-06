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ديني

هل يجب تعدد الزوجات لأنه مذكور في القرآن؟ رد حاسم من الإفتاء.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 05:01 ص
هل يجب تعدد الزوجات
هل يجب تعدد الزوجات لأنه مذكور في القرآن؟
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محمد شحتة
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب، بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس هناك أمر بوجوب تعدد الزوجات، وذكر العدد في الآية الكريمة "مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" كان مقصودا به التوقف عند الأربعة في عدد الزوجات ، فكان الرجل في الجاهلية يتزوج عدد لا حصر له.

وأضاف، الورداني، في لقاء تليفزيوني، أن تحديد العدد في الآية الكريمة، جاء بهدف التقييد والتقليل من عدد تعدد الزوجات، منوها أن لجأ أحد الرجال إلى التعدد بدون مراعاة للجانب القيمي والأسري ، بدليل أن التعدد مذكور في القرآن، سنرد عليه بأنه ليس كل ما هو مذكور في القرآن يجب القيام به، فمثلا ذكر في المهر أن الرجل يعطي زوجته قنطارا أي 143 كيلو جرام من الذهب.

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وأشار إلى أنه لابد أن نقرأ القرآن كالكلمة الواحدة وإلا نكون مؤمنين ببعض الكتاب ، فالقرآن يقول "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ" منوها أن بعض الناس يأخذون آية التعدد ويتركوا آية عدم الإستطاعة في العدل

كما قال الله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" منوها أن الأصل في الزواج هو الزوجة الواحدة وليس التعدد.

تعدد الزوجات حرام شرعًا

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرجل غير القادر على الزواج ماديًا وبدنيًا ويتزوج من امرأة ثانية على زوجته، تعد صيغة الزواج حلال والمعاشرة الناتجة عنه، أما علاقة الاثنين ببعضهما منتهى الحُرمة.

وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا الرجل غير القادر لن يقدر بعد هذا الزواج الصحيح أن ينفق على زوجته، منوها الى أن الفقهاء قالوا: "إذا أعسر الزوج طلق" أي تعرّض الرجل أو الزوج لحالة عُسر من المال فعليه اللجوء للطلاق حتى لا يظلم زوجته معه.

وأشار إلى أن تعدد الزوجات حرام شرعا، إلا للملياردير، ولا يمكن أن يكون هناك حياة بين زوجة أولى وثانية في منزل واحد، لأن نار الغيرة ستنطلق في قلب كل واحدة إذا رأت زوجها مع الأخرى.

وأكد أن طلبات الزوجات الأربعة تؤدي في النهاية أن يذهب الرجل إلى "المورستان"، منوهًا أن الرجل عليه أن عليه أن يلجأ لما هو يحتاج إليه فعلا ولا يلجأ للزواج بدون سبب.

وذكر أن العدل ليس شرطا في الزواج الثاني ولكنه ناحية أخلاقية ، ولا يدخل في صحة العقد، وعليه إذا تزوج أن يعدل بينهما حتى في الطعام الذي يؤكل أما في الميل القلبي فلا حرج عليه.
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