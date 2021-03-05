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رياضة

رامز حفظ الله في حوار لـ صدى البلد: مستعد لتمثيل منتخب مصر.. وما فعله اتحاد الكرة معي "حاجة تكسف"

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:07 م
رامز حفظ الله
رامز حفظ الله
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محمد السعيد
أثارت أزمة اللاعب المصري رامز حفظ  الله ناشئ فريق مليوول الإنجليزي، الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الخطاب الكارثي الذي استدعى به اتحاد الكرة المصري اللاعب لتمثيل الفراعنة، حيث اشترط على اللاعب أن يتحمل تكاليف السفر، وكافة النفقات الخاصة به خلال تواجده مع منتخب الشباب.

تسبب خطاب اتحاد الكرة في غضب رامز حفظ  الله الذي ولد  في إنجلترا من أب مصري وأم مغربية، مما جعله يختار تمثيل منتخب المغرب الذي خاطبه في نفس التوقيت بطريقة احترافية لتمثيل أسود الأطلس.

رامز حفظ الله  يتحدث لأول مرة عن أزمته مع اتحاد الكرة المصري، وموقفه من تمثيل الفراعنة مستقبلا، وأهدافه خلال الفترة المقبلة، وبعض الأمور التي تخص الكرة المصرية.

إليكم نص حوار صدى البلد مع اللاعب المصري رامز حفظ  الله ناشئ فريق مليوول الإنجليزي:

 ما هو رد فعلك عند الاطلاع على خطاب اتحاد الكرة لاستدعائك لتمثيل منتخب مصر؟

خطاب اتحاد الكرة لاستدعائي لمنتخب مصر كان أمرا مخجلا "حاجة تكسف" ومحبطا لي، في نفس الوقت استدعاني منتخب المغرب بطريقة احترافية لتمثيله دون أن أتحمل أي تكاليف، لذلك قررت تمثيل منتخب المغرب وقتها".

هل تواصل معك أي مسؤول من اتحاد الكرة بعد أزمة الخطاب؟
 لا.. لم يحدث إطلاقا.

لماذا لم تشارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2021؟

عانيت خلال الفترة الماضية بسبب إصابتي بفيروس كورونا وقضيت فترة عزل داخل المنزل لأكثر من أسبوعين دون أي تدريب، كما أن المنتخب المغربي فضل المشاركة باللاعبين كبار السن.

حدثنا عن تجربتك مع فيروس كورونا؟

لقد مررت بفترة صعبة جدا خلال إصابتي بفيروس كورونا، وفقدت كثيرا من وزني، وتراجعت ليقاتي البدنية، لكن الحمد لله تجاوزت هذه المرحلة، ونادي ميلوول دعمني كثيرا وساعدني فس استعادة مستواي مجددا.

ما موقفك من تمثيل منتخب مصر في الفترة المقبلة " حال استدعائك"؟

بالتأكيد.. أفتخر بكوني مصريا، ومستعد لتمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، حال تم استدعائي.

ما هو هدفك خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى أن أثبت لنفسي أنني الأفضل دائما، وأن ألعب في فرق ذات مستوى عالٍ.

ما هو الفريق الذي تحلم باللعب له يوما ما؟

ريال مدريد أو برشلونة.

هل تتابع الكرة المصرية؟

لا أتابعها بشكل دائم، لكنني مشجعا للنادي الأهلي، أحب محمد هاني في التشكيلة الحالية، وأبو تريكة لاعب الفريق السابق.

هل تفكر في اللعب في الدوري المصري مستقبلا؟

صعب حاليا، أحلم في اللعب في أعلى المستويات، يمكن أن ألعب في الدوري المصري بعد تحقيق أحلامي أولا، هذه ليس غرورا مني ولكن أسعى لتحقيق طموحاتي.




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