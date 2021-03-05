اقتصاد الإمارات.. 4.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.



وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرًا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.



وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 309 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.99 مليار درهم منها 94 رهنا لأراض بقيمة 707.17 مليون درهم و265 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 295 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 121.89 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.









بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنصرف أكثر من 4.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1149 مبايعة بقيمة 2.42 مليار درهم منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 548.09 مليون درهم و1036 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.87 مليار درهم.