أخبار التوك شو .. بابا الفاتيكان : اسم الله لا يجوز أن يستخدم لـ تبرير القتل والتشريد والإرهاب .. طرح دواء لعلاج كورونا بالصيدليات .. وانخفاض فى أسعار الذهب









قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن اسم الله لا يجوز أن يستخدم لـ تبرير القتل والتشريد والإرهاب، و البطش، فالله خلق الكائنات البشرية متساوية فى الكرامة والحقوق، ولنشر المحبة.





وأضاف البابا فرنسيس خلال كلمته خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس العراقي، برهم صالح، أن الكنيسة الكاثوليكية فى العراق تريد أن تكون صديقة للجميع، وتتعاون بطريقة بنائه مع الديانات الأخرى من أجل السلام.













استقبل قصر بغداد بابا الفاتيكان بسرب من الحمام الأبي، كـ دلالة على رسالة السلام التي يؤديها بابا الفاتيكان في البلاد.





وكان فى استقبال البابا فرنسيس، رئيس الوزراء العراقي، واقيم لـ البابا فرنسيس مراسم استقبال رسمية.

















قال الدكتور بسام حجاوي، استشاري الأوبئة، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت بعض الدول مليون إصابة خلال 4 أيام فقط، مؤكدا أن شدة الجائحة مازالت تختلف من دولة لأخرى بسبب السلالات الجديدة.





وأضاف "حجاوي"، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوفيات انخفضت كثيرًا مع تمرس الدول في التعامل مع حالات كورونا، لافتا إلى أن سرعة انتشار السلالات الجديدة تتناسب طرديًا مع معدلات الوفيات بالعالم.

















عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميون جومانا ماهر وحسام حداد و ليندا عبداللطيف، تقريرا بعنوان "مثل يحتذى به .. أحمد جاد مليونير لمدة 24 ساعة".





وجاء فى التقرير أن هناك أموالا تم تحويلها بالخطأ جعل المرشد السياحي أحمد جاد مليونير لمدة 24 ساعة فقط، وأن البداية كانت من منشور على فيسبوك، لـ أحمد قال فيه إن خطأ من مكتب ترجمة بلجيكي تسبب في جعله مليونيرًا فبدلا من أن يحولوا له فاتورة الترجمة الزهيدة جدا، حولوا ما يقارب من 14 مليون جنيه، مرفقا صورة من التحويل.

















استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم، الجمعة 5-3-2021، تقريرًا عن أسعار الذهب في مصر.





أسعار الذهب اليوم فى مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 863 جنيها للجرام.





وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 755 جنيها.

















قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب قصر العيني، إن أدوية مثل «بلاكونيل» أو «إيفرزين» كانت تستخدم سابقا في علاج بعض الأمراض ووجد بالتجربة أن لها فاعلية ضد فيروس كورونا، لكن دواء «فافيبيرافير» يعتبر مضادا واسع المدى ضد الفيروسات وأهمها الإنفلونزا، وكان موجود منذ 2014.

وأضافت «شرف الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، أن دواء «ريمديسيفير» يؤخذ بالمستشفيات لأنه يؤخذ عن طريق الوريد، بينما «فافيبيرافير» عن طريق الفم، وبالتالي طرحه في الصيدليات كعقار لعلاج الحالات المعزولة منزليا يعتبر إنجازا من شأنه التقليل من المشكلات الصحية التي يتعرض لها مريض كورونا خاصة الحالات المتوسطة والبسيطة.

















عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا عن أضرار حبوب إنقاص الوزن.





حيث أوضح التقرير أن حبوب إنقاص الوزن تؤثر على الكبد، وتسبب في حدوث مشاكل في الكلى.

















قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن التطعيمات هى خير علاج للقضاء على الفيروسات، موضحًا أنه على مر التاريخ نشهد أن الجميع يحصل على تطعيمات للوقاية مثلا من شلل الأطفال، والالتهاب الكبدي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذى يتم تطعيم به المواطنين فى مصر أمن.

















قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر في مرحلة خط الفقر المائي العالمي، مما يسبب ضغطا كبيرا على الأمن المائي والغذائي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل في أكثر من اتجاه، في ملف ترشيد الاستهلاك المائي.





وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مشروع "تحلية مياه البحر " من ضمن مشروعات توفير استهلاك المياه ، إلى جانب تنقية مياه الصرف الصحي، متابعا: " 900 مليار جنيه استثمارات لتحلية مياه البحر وتوفير مياه الري " .



