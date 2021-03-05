قمصان: الأهلي جاهز لمواجهة فيتا كلوب.. وهدفنا تحقيق الفوز

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فيتا كلوب المقرر لها مساء غد السبت، ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، هي في غاية الأهمية لتعويض خسارة الفريق الأخيرة أمام سيمبا في تنزانيا، واستكمال مشواره نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وقال قمصان، أن فيتا كلوب يمتلك عناصر مميزة، ومواجهة الفريقين غدا لن تكون سهلة، لذلك حرص الجهاز الفني على مشاهدة مباريات للفريق الكونغولي والتحضير بشكل جيد للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.
وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن الفريق لديه هدف محدد في مباراة فيتا كلوب، وهو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة تقام في مصر وقبل السفر لملاقاة فيتا في الكونغو.
وأوضح قمصان أن الأهلي لديه غيابات مؤثرة لكن الجهاز الفني لديه الثقة التامة في جميع عناصر الفريق، وأي لاعب يشارك قادر على تعويض أي نقص داخل صفوف الفريق.
وأشار المدرب المساعد إلى أن مجموعة الأهلي ـ المجموعة الأولى - تضم فرقا مميزة على الصعيد الفني، وعلى مستوى القدرات والمهارات الفردية للاعبين، وهناك تنافس بين الجميع من أجل تحقيق التأهل إلى ربع النهائي.
واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي تجاوز خسارة سيمبا، ومواجهة فيتا كلوب هي الأهم، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط في غاية الأهمية في مشوار الأهلي بدور المجموعات.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الأهلي وفيتا فريقي سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.