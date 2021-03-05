انهيار عقار مكون من طابقين بالبرشا بملوي فى المنيا

انهار عقار مكون من طابقين بقرية البرشا بمركز ملوي جنوب المنيا دون أضرار بشرية .





تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار ملك زاهر. ا. ع مقيم بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا دون أضرار بشريه.





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نتقل فريق الحماية المدنية، وتبين أن العقار مكون من دورين على مساحة 60 مترا، مكون من الطوب الأحمر والحجري، تم إنقاذ السكان من الخطر، وفصل التيار الكهربائي والمياه، وفرض كردون أمني على المنزل حفاظا على حياة المواطنين .





تحرر محضر بالواقعة وتم التنبيه على لجنة المنشآت المنهارة لمعاينة المنزل وإصدار قرارها.



