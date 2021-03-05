بابا الفاتيكان: العراق أرض الحضارات ويرتبط بالأنبياء

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لقرائه نقدم لكم بثا مباشرًا، لـ المؤتمر الصحفى لـ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان فى إطار زيارته للعراق.





قال بابا الفاتيكان خلال المؤتمر الصحفى الذى تنقله "اكسترا نيوز": أحمد الله الذى مكننا من اللقاء اليوم في كنيسة سيدة النجاة الذى سالت دماء اخوتنا،واخواتنا فيها.





وقال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن العراق هو أرض الحضارات، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من الأنبياء .





وأضاف خلال كلمته: أتقدم بالشكر إلى رئيس العراق لدعوته الكريمة وترحيبه الحافل بتواجدي في الأراضي العراقية.





كما أتقدم بالتحية إلى كل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية والمسلمين، قائلا: جئت كـ زائر من أجل تقديم التشجيع لهم.









وأكد أن زيارته تأتي في توقيت يحاول العالم الخروج من أزمة كورونا، والتي تسببت في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية.





وأردف: أزمة كورونا تتطلب جهود مشتركة من الجميع من أجل التخلص منها، وتتطلب التوزيع المنصف للقاح على الجميع.