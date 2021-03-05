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فن

تعرف على مصير تصوير "لحم غزال" و"ملوك الجدعنة" بعد مظاهرات لبنان

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:01 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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خالد صواف
رغم المظاهرات الحاليه في لبنان بسبب سوء الأحوال الاقتصادية هناك إلا أن ذلك لم يؤثر على استمرار تصوير مسلسلي "لحم غزال" و"ملوك الجدعنة" والذي يتم تصويرهما في لبنان خلال الوقت الحالي وسيتم عرضهما في شهر رمضان المقبل .

وأكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه يستأنف بشكل طبيعي تصوير مشاهد مسلسله "ملوك الجدعنة"، مشيرا إلي أن الأمور تسير على ما يرام .

وأضاف: "أماكن التصوير بعيدة عن المظاهرات .. والحمد لله لا توجد عقبات أو مشاكل تواجهنا " .

فيما قال هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل "لحم غزال" وزوج النجمة غاده عبد الرزاق، أن الجميع بخير وأن تصوير المسلسل يسير بشكل طبيعي، مؤكدا أن أماكن تصوير المسلسل تبتعد عن المظاهرات.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز وأحمد صفوت ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد عبد العظيم وسينيا خليفة وشادى سرور وسيناريو وحوار عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

أما مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، ومي سليم وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور،  ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن هناك احتجاجات بدأت في لبنان ، منذ الثلاثاء الماضي وذلك  بعد هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي جديد مما زاد من غضب المواطنين القلقين منذ فترة طويلة بسبب الانهيار المالي.
 
وأطاحت أزمة لبنان المالية، التي تفجرت في 2019، بالوظائف وزادت القلق من تزايد الجوع ومنعت المودعين من الوصول إلى أموالهم في البنوك.
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