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ثقافة

آثار بني حسن في المنيا تستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبلت منطقة آثار بني حسن في المنيا، السفير نيكولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له من أعضاء السفارة، وكان في استقبالهم جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى. 

وقام سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له بزيارة المنطقة حيث مقابر حكام الإقليم 16 في عصر الدولة الوسطي ومنها مقبرة خيتي ومقبرة خنوم حتب. وقد أبدى إعجابه بالمناظر والنقوش بهم والتي تحكي الحياة اليومية،  كما أعرب عن إعجابه بالمناظر الرياضية المنقوشة علي جدران المقابر. 

وخلال الزيارة أشاد سفير الفاتيكان بالقاهرة بتاريخ وحضارة مصر وآثار المنيا وبني حسن ووعد بزيارتها مرة أخرى، كما أشاد بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها وزارة السياحة والآثار في المناطق الاثرية.

وفي سياق متصل، زار السفير كريستيان بيرغر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا حيث أبدى إعجابه الشديد بمقبرة كبير الكهنة بيتوزيريس وبما تحويه من مناظر ونقوش، كما استمع الى شرح تفصيلي لمقبرة ايزادورا، معربا عن انبهاره وشعوره بالعظمة والخلود والغموض خلال زيارته لسراديب الجبانة المقدسة للطيور والحيوانات رمز المعبود توت.

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