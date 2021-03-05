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فن

حفل كوكب الشرق مع جمهور الساقية بـ "الأطلال" و"ألف ليلة وليلة"

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:28 م
أم كلثوم
أم كلثوم
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محمد نحلة
أطلت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بحفل محاكاة لها «عرائس متحركة،» على جمهور ساقية الصاوى فى أول خميس من شهر مارس الموافق 4 من مارس. قدمت الست حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساء غنت فيهما بمرافقة فرقتها رائعتيها، الفقرة الأولى كانت مع "الأطلال" من كلمات إبراهيم ناجى وألحان رياض السنباطى أما الفقرة الغنائية الثانية فكانت من نصيب "ألف ليلة وليلة" كلمات مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدى.

وفى نهاية الحفل أعلن المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية ومسرح الساقية للعرائس عن أغنيات الحفلة القادمة التي ستوافق الخميس 1 من أبريل وهى "سيرة الحب" و"بعيد عنك".

أكمل مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" عشرة أعوام منذ افتتاحه عام 2007 غنت خلالها لجمهورها الشباب والكبار أجمل أغانيها على مر مشوارها الملىء بالإبداع والتفرد والصوت الفريد من نوعه. ويؤكد المهندس محمد الصاوى أن المشروع كان حلمه منذ الصغر أن يرى الناس أم كلثوم تعود من جديد على المسرح وأن يستمتع الشباب والصغار ويعيشوا فى نفس الأجواء التى عاش فيها آباؤهم وأجدادهم فى حضرة الست أم كلثوم.
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