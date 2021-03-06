جامعة القاهرة فى أسبوع .. الخشت: توسيع دور الجامعة خارج أسوارها... ختام الأسبوع الأول من امتحانات نصف العام ... كلية الإعلام تعقد شراكات مع مؤسسات كبرى استعدادًا لمؤتمرها الدولي

كليات جامعة القاهرة ملتزمة بخطة الوقاية من فيروس كورنا المستجد

الخشت: لابد من إحداث طفرة في الإعلام الرقمي ولا غنى عن الصحافة الورقية









شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع وجاءت كالاتى:





‎أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.





‎وقال الدكتور الخشت، إن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.





‎وأشار إلى أن الامتحانات تعقد اليوم بكليات الآداب، والتجارة، والحقوق، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات الإفريقية العليا، ومعهد التمريض.





يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.





كما أختتمت جامعة القاهرة الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

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وتعقد الامتحانات، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، ومعهد الليزر، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا الأفريقية، ومعهد الليزر، والتربية للطفولة المبكرة، ومعهد التمريض.





وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات 38857 طالب وطالبة، مؤكدًا أن جميع الكليات تلتزم بخطة إدارة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تم تعميمها منذ فترة طويلة، حيث تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.





والجدير بالذكر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع كلية الإعلام عدة اتفاقات شراكة إعلامية مع عدد من المؤسسات الإعلامية في إطار سعي الكلية كمؤسسة أكاديمية لتحقيق مزيد من التفاعل والتكامل بينها وبين المؤسسات الإعلامية المهنية واتساقا مع الخطة الاسترايجية للجامعة لتوسيع دور الجامعة خارج أسوارها وأهداف الكلية لتخريج إعلاميين مؤهلين ومدربين قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.





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ومؤخرًا وقعت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، اتفاقية شراكة مع مؤسستي "الأهرام" و "أخبار اليوم"، ليكونا شركاء إعلاميين للكلية في مؤتمرها العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان: "الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي: مسارات التكامل والمنافسة" والذي يعقد يومي 24 و 25 مارس المقبل.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام الرقمي والتقليدي مساران يكمل بعضهما بعضًا، وأضاف أن عصر التخصص الدقيق انتهى وحل بديلا عنه التخصصات البينية، حيث يقوم الإعلامي بدراسة تخصصات أخرى إلى جانب تخصصه، مشيرًا إلى أن الإعلام سواء التقليدي أو الرقمي يجب أن يلعب دورًا إيجابيًا في الواقع الإفتراضي الذي نعيش فيه وأن لا يقتصر دوره فقط على نقل الحدث بل يكون قادرًا على تغيير وعي الشعوب.





من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التفاعل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى في أنشطة البحوث والتطوير للعمل الإعلامي وضمن استعدادات الكلية لعقد مؤتمرها الدولي؛ بما يدعم علاقات التواصل والتفاعل بين الطرفين.