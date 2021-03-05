افتتاح مسجد السلام في أسوان

افتتحت مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة مسجد "السلام – أبو الريش بحري, ضمن خطة الإحلال والتجديد ، بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات الدعوة ، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .





وأدى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، بعنوان: ” رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم)فيها “.





مع مراعاة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.





يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (951) مسجدًا.











