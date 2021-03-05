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ديني

افتتاح مسجد السلام في أسوان

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:41 م
افتتاح مسجد السلام
افتتاح مسجد السلام بأسوان
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محمود ضاحي
افتتحت مديرية أوقاف أسوان اليوم الجمعة  مسجد "السلام  – أبو الريش بحري, ضمن خطة الإحلال والتجديد ، بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات الدعوة ، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .

وأدى خطبة الجمعة  الدكتور محمد عزت محمد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، بعنوان: ” رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم)فيها “.

مع مراعاة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

 يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (951) مسجدًا.



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