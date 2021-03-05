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أخبار العالم

إجراءات سعودية عاجلة بشأن عمل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:39 م
شاحنات كبيرة
شاحنات كبيرة
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محمود نوفل
 

 افاد رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي ، الدكتور رميح الرميح، بأن هناك 18 توصية في طريقها للتفعيل لمنع تجاوزات عمل الشاحنات الأجنبية. 

وأوضح الرميح خلال لقاء نظمته "غرفة الشرقية" أن الهيئة نسقت مع عدة جهات حكومية لمنع تعاقد المصانع والمتاجر مع أي ناقل أجنبي في النقل الداخلي.

وتعهد الرميح خلال لقاء نظمته "غرفة الشرقية"، بتطبيق كل الاشتراطات المطبقة على الناقل الوطني، والربط التقني بحيث لا يسمح بالدخول أو الخروج دون سداد المخالفات، وعدم إصدار تأشيرة دخول في حال وجود أي مخالفات.

وذكر أنه سيتم إنشاء مظلة للقطاع اللوجيستي تابعة لوزارة النقل، بجانب إطلاق مبادرة لتوحيد التراخيص اللوجستية مع كل الشركاء عبر منصة واحدة، وتنفيذ مقترحات لعدد من الموانئ الجافة منها ميناء جاف في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع الجسر البري العملاق، والذي يشكل خطًا حديديا يربط موانئ المملكة في الساحل الغربي بالموانئ في الساحل الشرقي والموانئ الجافة.

يشتر الي أن الهيئة تنفذ حملات رقابية في جميع مدن المملكة لضبط الشاحنات التي تزاول نشاط نقل البضائع بشكل غير نظامي ومخالف للتعليمات.
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