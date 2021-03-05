ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أستون فيلا يرفض تجديد عقد أحمد المحمدي

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:41 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي لا يرغب في تجديد عقد لاعبه أحمد المحمدي.

أحمد المحمدي انضم لصفوف أستون فيلا عام 2017، قادمًا من هال سيتي، وينتهي عقده مع الفيلانز بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.

وأشار موقع " Footballinsider" البريطاني، فأن دين سميث مدرب الفريق، لا يضع أحمد المحمدي في خططه للموسم المقبل، ولا يمانع في رحيله عن الفيلانز بنهاية عقده.

وأضاف الموقع أن دين سميث سيعتمد على ماتي كاش، وسيكون بديله جليبرت والذي تمت إعارته لستراسبورج الفرنسي من أجل لعب دقائق أكثر، ومن ثم العودة الموسم المقبل للتنافس مع كاش على حجز مركز الظهير الأيسر.

ولعب أحمد المحمدي أخر 3 مباريات مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي كأساسيًا، وقدم أداءً جيدًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بين دكة الفيلانز والعودة إلى تركيا.. الغموض يخيم على مستقبل تريزيجيه

مدافع أستون فيلا السابق يؤكد اقتراب رحيل أحمد المحمدي عن الفيلانز

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمدرب تريزيجيه

الشوط الأول.. أستون فيلا يتقدم على نيوكاسل بثنائية في البريميرليج

تريزيجيه والمحمدي على الدكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة أرسنال بـ الدوري الإنجليزي

المحمدي يقود أستون فيلا أمام ليستر .. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء

ترشيحاتنا

أوين يكشف سرا.. ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجلها صلاح

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

أبو العينين ينعي اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 صاعقة وأحد أبطال أكتوبر

الزمالك فى خطر.. مجدي عبدالغني يحذر من عواقب تصعيد أزمة أتشيمبوينج

في ذكرى ميلاد سامية جمال.. قصة محاولة انتحار رشدي أباظة بسببها

أخبار التوك شو .. بابا الفاتيكان : اسم الله لا يجوز أن يستخدم لـ تبرير القتل والتشريد والإرهاب .. طرح دواء لعلاج كورونا بالصيدليات .. وانخفاض فى أسعار الذهب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها