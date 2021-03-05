مضاعفة الوجبة المدرسية لطلاب المدارس بدمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بمضاعفة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بجميع المدارس أثناء سير الامتحانات.





وأكدت "المحافظ" على توفير وجبات مدرسية متكاملة العناصر الغذائية تحقق النمو البدنى والذهنى للطلاب بمختلف المدارس على مستوى محافظة دمياط، منوهة الى أن ذلك الملف يحظى باهتمام بالغ من الدولة لتحقيق المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية المدرسية للطلاب بكافة المراحل الدراسية..





فيما أوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أن ذلك يأتى فى إطار حرص أجهزة الدولة على الاهتمام بالطلاب وتحقيق التكامل الغذائى لهم خاصة أثناء إجراء الامتحانات.





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