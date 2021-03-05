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أخبار البلد

وقف رحلات الطيران بين القاهرة وكازابلانكا من اليوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:48 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا اعتبارًا من اليوم وحتي إشعار آخر، وذلك بعد بعد قرار المملكة المغربية بوقف الرحلات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشدت مصر للطيران، عملائها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي محمول أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لتعديل حجوزاتهم.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، استقرت خلال الشهور القليلة الماضية، على تسيير نحو 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وكازبلانكا منذ وقف رحلات الطيران العام الماضي، في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تعيشها الدول بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة الطيران المغربية، أصدرت إعلان طيارين بإيقاف رحلات كلا من مصر والجزائر  لنهاية شهر مارس الحالى، فى اطار الاجراءات الاحترازية لمرض كورونا.
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