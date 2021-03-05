تواصل التظاهرات فى ميانمار ودعوة لعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي.. فيديو

تزايد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في ميانمار، مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة، واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وعقوبات أميركية جديدة.

إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديموقراطية الذين نزلوا الجمعة أيضا إلى الشوارع.





وقتل ما لا يقل عن 38 شخصًا بحسب الأمم المتحدة وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.





أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، الذي يعقد اجتماعًا مغلقًا الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد، "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه" كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا، داعيًا أيضًا إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.