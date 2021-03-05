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أخبار العالم

حظر استيراد اللقاحات.. قرارات عراقية عاجلة بشأن كورونا في البلاد

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:01 م
العراق
العراق
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محمود نوفل
أصدرت لجنة الصحة والسلامة في العراق، قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا المستجد داخل البلاد حيث قررت منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة .

وبحسب موقع ناس العراقي، أكدت لجنة الصحة والسلامة في العراق على منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية.

كما شددت اللجنة العليا علي ضرورة التأكيد على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية.

وذكرت اللجنة العليا في قراراتها أن يكون دوام الصيدليات الأهلية حتي الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي.

كما تضمنت القرارات العراقية أيضا منع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية .
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