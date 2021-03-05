علاء عابد: زيارة بابا الفاتيكان للعراق تاريخية وتهدف لنشر السلام ونبذ العنف

قال النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربى، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى، إن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق تأتي في إطار نبذ العنف ودعم السلام ونشر المحبة في ربوع العالم، وتمثل زيارة تاريخية.

أشاد النائب الأول للبرلمان العربى، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربى، بجهود البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في نشر السلام والمحبة، قائلا:" يبذل جهود عظيمة لنشر السلام والمحبة، ولعل الزيارة لدولة العراق الشقيقة تأتي لتضمد جراح الشعب العراقي بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، وتمنح العراق والمنطقة الأمل في غد أفضل قائم على التسامح وقبول الآخر".





ولفت عابد، إلى أن الزيارة المتكررة للبابا فرنسيس، والتي كانت مصر واحدة من هذه الدول، تعكس إيمانه بروح الأخوة الإنسانية، كما تعد دعوة لإعلاء مبدأ المواطنة التي تساوي بين الجميع، بعيدا عن دعوات الكراهية والطائفية والاحتراب، وتعزيز السلام، والتعايش ومواجهة الكراهية والتطرف، وبناء علاقة إنسانية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل، في الوقت الذي تمثل الزيارات المتعددة للعديد من الدول على مستوى العالم تعزيز جسور الحوار والتلاقي بين الشرق والغرب.