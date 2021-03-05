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أخبار العالم

وصف الأسرى الفلسطينيين بالمخربين فطرده المتظاهرون.. شاهد ماذا حدث مع ممثل الإخوان في الكنيست الإسرائيلي

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:33 م
مظاهرات في فلسطين
مظاهرات في فلسطين
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محمود نوفل

تعرض النائب في الكنيست الإسرائيلي عن الحركة الاسلامية منصور عباس للطرد من متظاهرو ام الفحم بفلسطين .

وبحسب موقع أمد للإعلام؛ فقد  أثارت  تصريحات عباس  ردرود فعل غاضبة ومتصاعدة بين صفوف الفلسطينيين بعد وصفه الأسرى في سجون الاحتلال بـ"المخربين".

وكانت تظاهرة حاشدة بمدينة أم الفحم انطلقت اليوم  ضد جرائم القتل وتواطؤ شرطة الاحتلال مترددين هتاف ثوار أحرار رح نكمل المشوار".

وشارك في التظاهرات الآلاف من المجتمع العربي بعد تأدية صلاة الجمعة في السوق البلدي. 

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الاحتلال في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي. 

وتوجه المتظاهرون سيرا على الأقدام إلى شارع 65 الرئيسي في مدخل أم الفحم. 
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